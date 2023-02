Accident de Pierre Palmade : le comédien écroué mais son état de santé ne permet pas encore un transfert en prison

Son état de santé ne permet pas encore le transfert à Fresnes après son AVC, le comédien a été écroué à l'hôpital.

Destination prison pour Pierre Palmade. Deux semaines après l’accident qui a fait trois blessés graves le 10 février en Seine-et-Marne, la cour d’appel de Paris a décidé, ce lundi, de placer sous mandat de dépôt le comédien, qui était jusqu’à ce week-end assigné à résidence sous bracelet électronique au service d’addictologie de l’hôpital Paul-Brousse, infirmant ainsi la décision du tribunal de Melun.

La décision a été rapidement mise à exécution. Six heures après l’arrêt, le procureur de la République de Melun a appliqué le mandat de dépôt visant l’artiste, mis en examen dix jours plus tôt pour homicide et blessures involontaires aggravées. Il avait avoué avoir consommé de la cocaïne et d’autres drogues avant de prendre le volant.

"Actuellement hospitalisé à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, Pierre Palmade a été placé sous écrou, en ce lieu, par l’administration pénitentiaire", a indiqué par un communiqué le procureur. Précisant : "En raison de l’état de santé de l’intéressé, cette décision n’a pas donné lieu à ce jour à un transfert dans un établissement pénitentiaire."

Pierre Palmade a en effet été victime d’un AVC au cours du week-end, ce qui a imposé son hospitalisation. Le comédien devrait rester détenu par l’administration pénitentiaire dans cet hôpital de Kremlin-Bicêtre, jusqu’à ce que son état de santé permette son transfert dans une maison d’arrêt. Il devrait alors être incarcéré à la prison de Fresnes jusqu’à son jugement.

Les victimes toujours dans un état grave

D’après les dernières informations sur leur état de santé communiquées par le parquet, les victimes de l’accident restent sévèrement touchées. Le conducteur de 38 ans et son fils âgé de 6 ans sont toujours hospitalisés en réanimation dans un état grave. La femme de 27 ans, qui était enceinte de six mois et demi avant la perte de son enfant, est quant à elle sortie d’affaire.

Depuis le drame, Pierre Palmade est par ailleurs visé par une enquête pour détention d’images à caractère pédopornographique après un signalement effectué auprès des services de police. Mais son état de santé n’a pas permis aux enquêteurs de l’interroger à ce sujet.

