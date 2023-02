Saint-Saturnin-de-Lenne. Beaucoup de monde aux tripoux du Saint Sat’ce mois ci

Chaque 3e dimanche du mois, le Saint Sat’propose un déjeuner aux tripoux. En février, il a connu une affluence exceptionnelle avec 120 repas servis. En complément de la charcuterie, fromages et dessert, en plus de la tête de veau si appréciée, on pouvait choisir entre tripoux et ris d’agneau.

Est-ce la raison de cette participation record ? Quoi qu’il en soit, jusqu’à une heure avancée de l’après-midi, les convives se sont succédé dans une ambiance conviviale. Pleine d’énergie, l’équipe du Saint Sat’a chaleureusement servi ces amateurs de tripoux perpétuant ainsi une tradition bien de chez nous.