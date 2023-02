Coupe de France de football : quand et sur quelles chaînes suivre les quarts de finale ?

La route vers Saint-Denis s'écourte à mesure que les tours de Coupe de France avancent : ces mardi 28 février et mercredi 1er mars 2023, place aux quarts de finale.

Elles étaient 16 au début du mois, elles ne sont plus que 8 au moment où février et mars se passent la main. Une poignée d'écuries est encore en lice pour tenter d'aller soulever la Coupe de France, un an après le FC Nantes. Mais avant de fouler la pelouse du Stade de France, il faut encore passer deux tours.

Trois clubs de Ligue 2

Parmi les huit rescapés, trois sont pensionnaires de Ligue 2. Et les trois devront voyager chez un club de l'élite pour espérer passer en demi-finale. À commencer par Grenoble, qui n'ira pas bien loin puisqu'il se rendra à Lyon, en ouverture de ces quarts de finale.

Une rencontre 100% Ligue 1 opposera ensuite Nantes au RC Lens. Avant une affiche cette fois-ci intégralement occitane, entre Toulouse et Rodez, au Stadium. Enfin, l'Olympique de Marseille recevra Annecy.

Le programme complet :

(L1) Lyon - Grenoble (L2), mardi 28 février à 21h, sur France 2 et beIN Sports 1

(L1) Nantes - Lens (L1), mercredi 1er mars à 18h15, sur beIN Sports 1

(L1) Toulouse - Rodez (L2), mercredi 1er mars à 18h45, sur beIN Sports 2

(L1) Marseille - Annecy (L2), mercredi 1er mars à 21h, sur beIN Sports 1

La suite en avril

Les quatre clubs qualifiés se retrouveront en demi-finales début avril, autour du 5. Quant à la finale, elle se déroulera à la fin du mois, le 29, au Stade de France. Le FC Nantes peut encore rêver d'un doublé !