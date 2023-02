Disparition d'Audrey Baltrons en Aveyron : le mystère reste entier pour le Parquet de Rodez

En Aveyron, l'inquiétante disparition d'Audrey Baltrons, mère de famille âgée de 39 ans plonge l'ensemble de la population dans l'effroi et l'inquiétude. Introuvable depuis le depuis le lundi 13 février dernier, un avis de recherche a été diffusé par la police et l'enquête se poursuit. Le point ce mardi 28 février.



Après avoir déposé ses enfants au collège le vendredi 10 février dernier, Audrey Baltrons va, comme à son habitude, boire un café chez sa mère à Firmi, non loin de Decazeville en Aveyron. Seulement ce jour-là, elle ne reviendra pas les récupérer. "Peux-tu aller les chercher à l'école s'il te plaît ?", a-t-elle dit à sa mère par téléphone dans la journée.

Le samedi passe, le dimanche aussi... Pas de nouvelles. Ses proches se rendent alors, dès le lundi 13 février, au commissariat à Decazeville afin de déclarer la disparition d'Audrey. Un avis de recherche est alors rapidement diffusé par la police. "Il y a eu immédiatement une procédure ouverte en disparition inquiétante", affirme Nicolas Rigot-Muller, le procureur de l'Aveyron.

"Des investigations téléphoniques et des auditions ont aussitôt été menées. Nous entendons toutes les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec la disparue. Pour l'heure, ajoute-t-il, nous restons dans le cadre de la procédure de disparition inquiétante bien qu'au bout de huit jours, on bascule en enquête préliminaire". Et le procureur d'ajouter : "Le cadre reste le même, nous ne basculons pas en piste criminelle établie".

Des déplacements d'Audrey "ont été retracés", sans résultat

Nicolas Rigot-Muller insiste : "Nous menons toutes les investigations nécessaires : on géolocalise le téléphone, nous vérifions les lieux d'usage de la carte bancaire... Tout cela est évidemment en cours sans, pour l'heure, de résultat positif". Seuls des déplacements d'Audrey Baltrons à proximité de Saint-Christophe allon et à Capdenac-Gare "ont été retracés".

Ce mardi 28 février, toutes les investigations menées n'ont toujours pas porté leurs fruits : Audrey Baltrons reste introuvable. Et ce malgré ""auditions des proches et des dernières personnes l'ayant vue, géolocalisation, exploitations de téléphones et carte bancaire, recherches de son véhicule, sollicitations des hôpitaux...", d'après un communiqué du procureur de la République daté de ce jour. Selon le Parquet de Rodez, "l'enquête ne permet pas, à ce stade, de privilégier une orientation particulière".

Selon France 3 citant sa famille, Audrey Baltrons avait des projets. Elle voulait reprendre ses études pour devenir aide soignante. Elle envisageait également de déménager "pour quitter le domicile de sa grand-mère qui l'accueillait. Elle voulait vivre avec ses enfants". Et entretenait de bonnes relations envers son conjoint avec qui elle était séparée.

Habillée lors de sa disparition d’un jean bleu, d’un pull-over noir et de baskets blanc et rose de la marque Nike, Audrey Baltrons est mince et mesure 1,68m. Elle a les yeux bleus. Elle circulerait, selon ses proches, à bord d’un véhicule de marque Dacia Logan de couleur blanche, immatriculé DL-558-NT