Football : l'Aveyronnais Pierre Bourdet "soulagé" après la démission de Noël Le Graët

Alors qu'il avait voté (comme beaucoup) pour la liste Le Graët lors de sa réélection en 2021 et que, plus récemment, il avait plaidé "l'apaisement" sans vouloir forcément que le président de la FFF ne cède rapidement sa place, le président du District de l'Aveyron Pierre Bourdet s'est dit "soulagé" ce mardi, jour de démission de Noël Le Graët. Entretien.

Quelle est votre réaction à la démission de Noël Le Graët, en qualité de président de la FFF, acculé de toutes parts ces dernières semaines ?

C'est un soulagement. On ne faisait plus que parler de cette affaire-là ; et pour le bien du football, et en particulier du football amateur, il était temps de revenir sur le terrain pour parler de ce qui va bien. Au final, avec tout ce qui s'est dit par l'intermédiaire de l'audit, d'un certain nombre de témoignages, il était évident que la seule solution possible était la démission de monsieur Le Graët. Il l'a présentée, cela permet de passer cette étape et d'aller vers une autre, celle, je le répète, du football et pas des affaires. Je suis soulagé, c'est une sage décision.

Justement, par rapport à la gouvernance de la FFF, à quoi vous attendez-vous désormais lors des prochains mois ?

J'espère qu'il va y avoir une grande réflexion lancée auprès de tous les dirigeants du football, dont les présidents de District, ceux du football amateur qui représente un pourcentage énorme de ce qu'est le football en France. Il faut que l'on soit davantage consulté, écouté au niveau des instances fédérales. Que l'on retrouve une place plus importante. J'espère que cette étape de franchie, cela amène à ce qu'il y ait des questions qui se posent sur la gouvernance de la fédération, sur le mode des élections, sur l'importance et la représentativité du football amateur. En attendant, on sait que jusqu’à l'AG fédérale de juin, il y aura un président par intérim, Philippe Diallo. Et j'espère que ces mois seront mis à profit pour faire remonter les problématiques du football amateur.

Vous vous dites " soulagé" par cette démission. Mais Noël Le Graët devrait rester représentant du président de la Fédération internationale de football (FIFA) auprès du bureau de Paris. Vous en pensez quoi ?

Je trouve ça bizarre. S'il démissionne c'est parce qu'il y a des enquêtes qui sont menées, pas encore abouties, donc il y a présomption d'innocence. Mais je pensais que s'il démissionnait, c'était aussi pour apporter une nouvelle sérénité au football français et, derrière, pouvoir assurer sa défense. Je suis surpris qu'il puisse être dans une activité footballistique malgré tout.