Football : les clés du match Toulouse-Rodez

Le Raf se rend au Stadium, mercredi 1er mars, pour disputer son quart de finale de Coupe de France.

Rodez va-t-il continuer à surprendre en Coupe de France ? Après ses qualifications à Monaco (2-2, 5-4 tab) et à Auxerre (3-2), le Raf affronter un troisième club de Ligue 1, mercredi 1er mars à 18h45. Les sang et or se rendent à Toulouse, pour disputer le troisième quart de finale de l'histoire du club.

Une fois de plus, les hommes de Didier Santini enfileront le costume du Petit Poucet. À la peine en Ligue 2, où ils pointent à la dernière place et restent sur sept matches sans victoire, ils voient se présenter un nouveau défi de taille devant eux, dans un Stadium qui devrait faire le plein.

Deux gardiens à l'infirmerie

Et alors que les gardiens Sébastien Cibois et Lionel Mpasi sont toujours blessés, tout comme les défenseurs centraux Loris Mouyokolo et Aymen Abdennour, l'entraîneur devrait une nouvelle fois faire tourner son onze de départ, pour laisser la priorité au championnat.

Les Toulousains, quant à eux, affichent une forme bien différente. Onzième de l'élite et avec une marge de 11 points sur la zone rouge, le promu privilégie la Coupe de France, et espère poursuivre l'aventure pour disputer le premier match de son histoire au Stade de France.

Attaque prolifique à Toulouse

Malgré deux défaites lors des deux dernières rencontres, contre Reims (3-0) et Marseille (3-2), les Haut-Garonnais affichent un visage séduisant depuis le retour de la trêve. Particulièrement à domicile, puisqu'ils affichent une moyenne de trois buts inscrits lors des quatre derniers matches sur l'île du Ramier.

Les groupes

#CoupeDeFrance, le ?????? ?????????? pour le quart de finale #TFCRAF vous est présenté par notre partenaire GLS ! pic.twitter.com/I6efCeNrhE — Toulouse FC (@ToulouseFC) February 28, 2023