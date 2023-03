Football : plus de monde attendu ce mercredi soir au Stadium pour Toulouse-Rodez qu'au Vélodrome en 1991

Plus de 31 000 personnes sont attendues pour ce Toulouse-Rodez.

29 022 spectateurs. Voilà la plus haute affluence qu’a connue Rodez dans toute son histoire. C’était au stade Vélodrome, un jour de juin 1991, déjà en Coupe de France, mais en demi-finale, cette fois (défaite 4-1 contre Marseille). Eh bien, demain, ce nombre ne sera normalement plus la référence, puisque le derby occitan du jour devrait attirer encore plus de monde. Et ce malgré la programmation de cette rencontre en semaine. Pour rappel, le match contre Marseille avait, lui, eu lieu un week-end. Même chose, d’ailleurs, pour le quart de finale à Rennes en 2009 (18 693 personnes). Il faut croire que cette année, malgré la date et l’horaire, la proximité entre les deux villes et la perspective d’une demie dans la doyenne des compétitions attire particulièrement, puisque le Stadium est annoncé à guichet fermé, avec plus de 31 000 sièges occupés, dont « 3 000 à 4 000 » par des supporters ruthénois, selon le club.

Les plus grosses affluences de l'histoire du Raf. Centre Presse Aveyron - CPA/JAT

Avec ce match, la saison du Raf en tribune devient encore plus singulière qu’elle ne l’était déjà. Trois de ses cinq plus grandes affluences historiques (Toulouse, donc, et deux fois Saint-Etienne, en coupe, puis en championnat) ayant été réalisées lors de cet exercice.