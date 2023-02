Guide Michelin 2023 : plusieurs grands chefs, dont Michel Sarran, perdent une étoile

Le palmarès complet du Guide Michelin doit être dévoilé le lundi 6 mars 2023. Mais des premières informations ont fuité : elles font très mal à plusieurs chefs de notre pays.

Le millésime 2023 du Guide Michelin n'est pas encore officiellement tombé. Pourtant, il fait déjà énormément parler de lui. La raison ? Plusieurs chefs ont perdu un macaron.

Cinq étoiles s'envolent

Au total, cinq mastodontes de la gastronomie française ont appris la mauvaise nouvelle. Les tables de Guy Savoy et du Rochelais Chrisopher Coutanceau, qui possédaient trois étoiles, en ont perdu une.

Trois autres chefs doublement étoilés ne compteront désormais plus qu'un macaron : Jean-Luc Tartarin au Havre, la table de l'Alpaga à Megève et Michel Sarran à Toulouse.

"J'ai eu quelques larmes..."

Interrogé sur le plateau de BFM TV, ce mardi 28 février 2023, le chef toulousain, étoilé une première fois en 1996 puis une seconde en 2003, a affiché sa "déception". "C'est la première année qu'ils font un communiqué de presse pour annoncer les pertes. C'est montrer du doigt ceux qui tombent, et ça c'est très dur à accepter", a-t-il d'abord dénoncé.

Alors qu'il est à l'étranger pour l'ouverture d'un "Croq'Michel" à Dubaï, le Haut-Garonnais a "tout de suite appelé ma cheffe de cuisine et mon directeur de salle, qui ont été extrêmement peinés. Psychologiquement, c'est très dur ! J'avoue qu'hier, j'ai eu quelques larmes", concède Michel Sarran.

"J’avoue, j’ai eu quelques larmes": le chef Michel Sarran évoque la perte de sa seconde étoile au Michelinhttps://t.co/hPbzKQt45i pic.twitter.com/P8QYqOKy7K — BFMTV (@BFMTV) February 28, 2023

Mais le chef toulousain ne compte pas baisser les bras pour autant. "Michelin n'a jamais été ma ligne de conduite. Je n'ai jamais travaillé pour le Guide, je travaille pour les clients, ce sont eux qui me font vivre. Le restaurant est plein deux mois à l'avance, quand je fais mon tour de salle, j'ai l'impression d'avoir des gens contents, et ça, c'est ce qui compte le plus."