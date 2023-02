Pont-de-Salars. Handball : le LSH prêt à faire ses premiers pas dans le nouveau gymnase

Après deux ans de travaux, le gymnase de Pont-de-Salars est prêt à accueillir les différentes associations sportives et notamment notre club de hand, qui attend cela avec impatience.

Dans un complexe complètement refait, deux salles, dont une équipée de tribunes pouvant recevoir plus d’une centaine de personnes, seront disponibles pour toutes les compétitions et activités sportives. Et c’est dans ce complexe que le LSH va reprendre après cette mini trêve des vacances de février, alternant, bien sûr, toujours avec le gymnase de Baraqueville, qui nous a accueillis pendant tout le temps des travaux. Cette reprise se fera dès le 11 mars avec les moins de 15 filles, les moins de 17 filles, les moins de 18 garçons, et nos deux équipes seniors garçons, les seniors filles étant en déplacement à Maurs dans le Cantal. Toutes ces équipes piaffent d’impatience de fouler pour la première fois le parquet de cette nouvelle salle et auront à cœur de faire vibrer ses supporters que l’on espère nombreux.

Elles auront à cœur, aussi de se rattraper suite aux derniers déplacements où nos deux équipes fanions ont concédé de peu la défaite, toutes les deux à St-Céré. En attendant cette reprise, les dirigeants du LSH préparent ses prochaines animations importantes pour la vie du club, avec dès dimanche prochain, le 5 mars à 14 h, son quine annuel à la salle des fêtes de Pont-de-Salars. Animations autour desquelles, le club espère étoffer son équipe de bénévoles.