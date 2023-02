Hausse des prix de l'alimentation : pourquoi parle-t-on d'un "mars rouge" à venir ?

Le terme de "mars rouge" est de plus en plus repris à l'approche d'un mois où les prix de l'alimentation pourraient fortement augmenter.

Les négociations annuelles se terminent ce mercredi 1er mars 2023 entre la grande distribution et les fournisseurs, et elles sont particulièrement difficiles cette année à cause du contexte de l'inflation et de la hausse du coût de l'énergie. Les prix de production sont montés en flèche, et les fournisseurs espèrent une augmentation des prix pour compenser les pertes, quand les grandes surfaces cherchent le prix le plus bas possible à la vente.

L'expression "mars rouge" a alors commencé à circuler pour prévenir d'un bond extrême des prix dans les rayons de supermarché. Ce que ne contredisent pas certains patrons de grands groupes, tels que Dominique Schelcher, PDG de Système U, ce lundi matin sur France Inter. "Nous allons répercuter progressivement un certain nombre de hausses à partir du 1er mars (...) Il y aura encore de l'inflation alimentaire tout au long du premier semestre 2023", a-t-il déclaré tout en restant prudent sur le terme de "mars rouge".

Distributeurs et fournisseurs se renvoient la balle

L'institut NielsenIQ, les hausses ne seraient pas soudaines dès le mois de mars mais pourraient s'étaler sur plusieurs mois pour atteindre une augmentation globale de 15 % au mois de juin 2023 (par rapport à juin 2022). Pour le patron de Leclerc, qui s'est exprimé sur BFMTV, des "augmentations énormes" sont à craindre en pointant du doigt la responsabilité fournisseurs agro-industriels. Michel-Edouard Leclerc a pris l'exemple du sucre qui aurait augmenté de 22 %, et un fournisseur aurait demandé une hausse de "53,82 % en plus de l'an dernier".

Du côté du gouvernement, on appelle plutôt à la responsabilité de la grande distribution. En visite lors du premier jour du Salon de l'Agriculture, le président de la République Emmanuel Macron a estimé que "ceux qui doivent faire un effort sur leurs marges, ce sont les distributeurs", tout en expliquant que les producteurs avaient déjà fait leur part à cause de l'explosion du coût de production.

Plus tôt dans la semaine, le ministre de l'Economie a tenté de désamorcer la crainte d'un "mars rouge" sur BFMTV. "Il n'y a aucune raison qu'il y ait un mars rouge. Que ce message soit bien entendu". Il a cependant reconnu que les prix avaient augmenté "de l'ordre de 13 % dans les hyper et supermarchés" et que ces niveaux de prix "sont très élevés".

Finalement, pas de panier anti-inflation ?

Pour contrer cette hausse des prix, le gouvernement avait proposé aux grands groupes de sélectionner une cinquantaine de produits de première nécessité et les proposer à un prix minimal. Mais les discussions semblent compliquées.

Bruno Le Maire a continué de demander aux distributeurs de "faire des efforts supplémentaires pour protéger le pouvoir d'achat des Français", mais cela ne passera pas tout à fait par un panier anti-inflation. "Ce sera ce que les distributeurs trouveront de plus utile et de plus efficace".