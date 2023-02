Hausse des prix du tabac : voici les marques de cigarettes qui subissent la plus forte augmentation

Les douanes ont listé les nouveaux prix de l'ensemble des marques vendues en France, voici combien vous allez débourser pour votre paquet à partir de mercredi.

À partir de mercredi 1er mars 2023, les prix des paquets de cigarettes vont connaître une nouvelle hausse. Certaines marques vont dépasser les 11 euros en raison d'un bond des prix allant de 50 centimes à 1 euro. Concernant les paquets de tabac, il faudra parfois débourser plus de 15 euros.

"Je vous confirme que le prix du paquet va augmenter comme l'inflation", avait annoncé la Première ministre Elisabeth Borne en septembre 2022, au moment du vote de la loi de Financement de la Sécurité Sociale.

Les douanes recensent tous les nouveaux prix

Le site des douanes a publié un document qui référence les anciens et nouveaux prix de l'ensemble des marques vendues en France. Paquets de cigarettes, tabac à rouler, cigarillos et cigares... Des milliers de références sont recensées, on se liste ici les plus communes qui contiennent des paquets de 20 cigarettes :

Lucky Strike : passe de 10 jusqu'à 10,80 euros selon la référence

Dunhill : passe de 10,6 jusqu'à 11,4 euros selon la référence

Winfield : passe de 14,85 à 15,75 euros

Camel : passe de 10 à 10,60 euros

Winston : passe de 10 à 10,60 euros

Malboro : passe de 10 à 11 euros (les paquets à 10,50 euros passent à 11,50 euros)

Philip Moris : passe de 10 à 11 euros

Gauloises : passe de 10 à 10,60 euros

Vous pouvez retrouver avec précision l'évolution de prix de chaque marque et de leur référence sur le document mis à disposition par les douanes, ou le découvrir lors de votre prochain passage au bureau de tabac à partir de mercredi 1er mars.