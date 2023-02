Nauviale. La paroisse en soutien de la Syrie

Après la messe des Cendres, les paroissiens étaient conviés à partager un repas de jeûne à la maison paroissiale de Malvies. L’occasion pour le comité paroissial de présenter son soutien à l’AED (Aide aux églises en détresse) pour son intervention au secours des victimes du séisme en Syrie. Les 40 prochains jours avant Pâques seront l’occasion de multiplier les collectes et les faire parvenir via l’AED à ceux qui leur viennent en aide (don.aed-france.org) . Chacun est invité à apporter sa part pour redonner confiance à toutes ces familles endeuillées et souvent sans abris et dans des situations d’absolue précarité. À noter que l’association AED est une fondation internationale de droit pontifical qui fut fondée en 1947 par un religieux hollandais le père Werenfried de l’ordre des prémontrés, comme les chanoines en charge de l’Abbaye de Conques dont Frère Foucault, curé de la paroisse Saint-Vincent du Vallon.