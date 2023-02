Entraygues-sur-Truyère. Le Carnaval donne rendez-vous dimanche

Des bénévoles préparent activement la fête de Carnaval qui aura lieu ce dimanche 5 mars, avec la finition de quelques chars et les écoliers, par classe et en ateliers de résidence avec des artistes, ont pris plaisir à fabriquer des cliquettes et des bronzinadors pour chanter pendant le défilé.

Lors de leur dernière réunion, les bénévoles ont affiné le programme de la journée. Dès midi, le restaurant "l’Indépendance" proposera le chevreau à l’oseille (réservations au 05 65 44 40 62 ou 06 26 30 07 71). Le "Chou Rouge" sera ouvert sur réservations au 05 65 48 58 03.

À 13 h 30, stand de maquillage gratuit pour tous, place de la République. A15h, rassemblement des chars, des enfants et adultes déguisés ou non, place de la République. Le thème de cette année est la musique. "La banda sagana" animera le défilé et des confettis seront distribués aux enfants. Après le tour du village, M. Carnaval sera brûlé, sous le château, et un goûter sera offert à tous. La fouace et les boissons seront partagées, avec les participants.

En cas de pluie, il y aura un repli à la salle multiculturelle. Toute la population est invitée à participer déguisés ou à venir encourager tous ceux qui ont travaillé à la préparation de ce carnaval.