Najac. L’élaboration du PLUi à l’épreuve des habitants du territoire

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est le futur document de planification réglementaire et stratégique d’Ouest Aveyron Communauté, couvrant les vingt-neuf communes adhérentes, dont celles de l’ancien canton de Najac. Il déterminera les orientations d’aménagement du territoire pour une durée de 10 ans. Le PLUi fixera les nouvelles règles d’occupation des sols et de constructions. Toutes les futures autorisations d’urbanisme devront respecter son règlement. Mais avant sa mise en place officielle, débute toute une phase de concertation et de présentation des modifications que cela va entraîner pour les habitants. D’où la mise en place d’un certain nombre de rencontres.

Ces réunions de concertation seront l’occasion de présenter les grandes lignes du futur règlement et les principaux éléments du zonage retenu sur le territoire. Il ne s’agira pas de présenter les plans à la parcelle mais les principaux choix qui ont conduit à ce projet de PLUi. C’est dans ce cadre qu’Ouest Aveyron Communauté organise donc trois réunions publiques dont une à la salle des fêtes de Najac, mercredi 29 mars à 18 h 30. L’enquête publique du PLUi se tiendra à la fin de l’année 2023. Ce temps de concertation encadré par une commission d’enquête permettra aux habitants de consulter toutes les pièces du dossier et de formuler leurs demandes (évolution de l’occupation du sol, changement de destination…).

Atelier de chant

Ce soir mercredi 1er mars, Hors Loge sera à 18 h 30 le cadre d’un atelier de chant improvisé. Au programme explorations guidées et variées autour du chant improvisé. "Nous y tisserons nos voix, nous rentrerons dans la musique comme on façonne la terre à pleine main, ou comme on tisse un ouvrage, cela dépendra des propositions du moment !", exprime l’équipe animatrice. Jouer à 2, 3… ou 15, ou en solo soutenu par le cercle, explorer le langage imaginaire, apprendre à créer des boucles, et des bourdons pour ancrer l’harmonie et le son, voyager dans différentes ambiances harmoniques et rythmiques, en suivant le fil de notre créativité intuitive ou au contraire en utilisant des outils qui viendront nourrir notre pratique (comme ceux du circle-song). Il est aussi l’occasion de découvrir que nous n’avons pas qu’une voix, que la couleur de ma voix peut être différente selon l’intention, l’émotion, la place dans le corps, l’influence dans le jeu avec l’autre, la place laissée au silence, et bien d’autres choses encore !

Il ouvre un espace d’expression et de jeu où l’accueil de soi et de ce qui est là, dans l’instant présent, est essentiel. Ces ateliers sont ouverts à tous les aventuriers du chant et de l’improvisation, quelle que soit leur expérience. Durée de l’atelier : 2 heures, participation libre et consciente. Pas d’inscriptions préalables.