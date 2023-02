Réquista. Les résidents ont apprécié les clowns

Mercredi 22 février, les résidents de l’Ehpad Jean-Baptiste Delfau ont eu le plaisir d’assister à un très beau spectacle de clowns à la salle de spectacles de Réquista, organisé par l’office de tourisme Ce spectacle interactif de Titus et Zinzin, deux clowns malicieux, maladroits et rigolos ont, à travers leurs pitreries, rempli la salle de cris et de fous-rires d’enfants. Les 16 résidents ont passé un très bon moment au milieu de tous ces enfants, et sont repartis la tête pleine de souvenirs et le sourire aux lèvres.

Un grand merci à Chantal de l’office du tourisme pour son invitation.