Les véhicules électriques pourront désormais "faire le plein" à Aubin

Aubin dispose désormais d’une borne de recharge pour les véhicules électriques et hybrides. Ce nouvel équipement a été installé sur le parking de la place Jean Jaurès par les Syndicat d’Energies de l’Aveyron (SIEDA) , dans le cadre du déploiement du réseau Révéo. Parfaitement identifiable, cette borne de recharge est équipée de deux points de charge avec prises domestiques E/F de 3 kVA et prises de type 2 d’une puissance de 22kVA. Elle permet d’accueillir simultanément deux véhicules sur des emplacements dédiés à la charge et ce 24 h/24 h et 7 jours / 7 jours. Sur le département, cette borne vient s’ajouter aux 90 infrastructures existantes déployées par le Sieda depuis 2017. Le réseau Révéo s’étend sur la région Occitanie avec plus de 11 000 bornes de recharge. Pour utiliser ce service de recharge Révéo, il existe plusieurs façons. Soit un badge, application et QR code. Les utilisateurs d’autres opérateurs de mobilité ont aussi la possibilité d’accéder aux bornes Révéo. Modalités pratiques et tarifs sur le site internet www.reveocharge.com