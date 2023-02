Mars bleu, un mois de mobilisation contre les cancers en Aveyron

L’Association aveyronnaise de dépistage des cancers met en place, cette année encore, de nombreuses actions de prévention.

Le Centre régional de coordination des dépistages des cancers (CRCDC) et son antenne aveyronnaise de l’Adeca (Association aveyronnaise pour le dépistage des cancers, impasse des Vieux chênes à Rodez) mettent ces jours-ci la touche finale à la vaste mobilisation qui s’annonce. Comme tous les ans, Mars bleu et sa kyrielle d’événements va bientôt reprendre du service dans le département, entre opérations de sensibilisation, ateliers de prévention et autres rendez-vous sportifs.

L'avantage d'une prise en charge rapide

"L’objectif du dépistage est de pouvoir éventuellement diagnostiquer un cancer à un stade précoce, même s’il ne produit pas encore de symptômes. Une prise en charge, très tôt, favorise les chances de guérison et limite les séquelles liées à la maladie et à certains traitements", explique l’Adeca 12.

En 2020 et 2021, le taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal a été de 31,9 % en Occitanie et de 32,5 % en Aveyron. Voici le détail de l’ensemble des manifestations organisées dans le département dans le cadre de Mars bleu.

- Informations sur le dépistage du cancer colorectal, jeudi 2 mars de 9 heures à 12 heures au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue. Informations et possibilité de remise de tests immunologiques.

- Journée Mars bleu, samedi 4 mars de 9 heures à 17 heures au gymnase de Firmi. Une journée de sensibilisation en partenariat avec les communes du bassin de Decazeville. Plusieurs animations seront proposées : Village santé, pétanque, circuits de marche, vélo. Participation de 5 € par atelier, renseignements au 06 81 03 95 92.

- Journée d’informations sur le dépistage du cancer colorectal, mardi 7 mars à partir de 13 h 30 à la Maison de santé de Luc-la-Primaube. Atelier d’initiation à la marche nordique (gratuit, parcours accessible à tous), ateliers d’informations sur la prévention et le dépistage du cancer colorectal et possibilité de remise du test immunologique sur place.

- Rando bleue, samedi 11 mars à partir de 13 h 30 sur le site du château à Onet-Village. Au programme deux circuits de marche accessibles à tous, gratuit. Village santé (information prévention et dépistage du cancer colorectal avec possibilité de remise des tests immunologiques). Partenaires associés : Ligue contre le cancer 12, CCAS Onet-le-Château, Cami Sport et cancer…

- Ateliers santé, vendredi 17 mars de 9 heures à 10 h et de 10 h 30 à 11 h 30 à la Maison de santé de La Cavalerie. Ateliers en groupe portant sur la prévention et le dépistage du cancer colorectal. Gratuit, ouverts à tous.

- Journée santé des femmes, samedi 18 mars de 10 heures à 16 heures à la salle des Bruyères à La Fouillade. Village Santé de la femme : informations sur la contraception et possibilités de prises de rendez-vous pour des frottis, informations sur le dépistage des cancers, prévention tabac, prévention cardiovasculaire…

- Marche bleue, jeudi 23 mars de 10 heures à 12 heures à La Gamasse, Naucelle. Marche de sensibilisation pour le dépistage du cancer colorectal. Informations et possibilité de remises des tests immunologiques. Circuit de 1,9 km, accessible à tous et gratuit.

- Marche bleue, jeudi 23 mars de 14 heures à 16 heures au Lac de Lenne, Baraqueville. Marche de sensibilisation pour le dépistage du cancer colorectal. Informations et possibilité de remises des tests immunologiques. Circuit de 3,2 km, accessible à tous, gratuit.

- Journée d’informations sur le dépistage du cancer colorectal, lundi 27 mars de 9 h 30 à 17 heures au Centre médical de Sébazac. Informations sur les dépistages du cancer colorectal, possibilité de remises de tests immunologiques sur place.

- Ateliers "prévention des cancers", les mardis 11 avril, 18 avril et 25 avril de 14 heures à 16 heures au CCAS d’Onet-le-Château. Ateliers en groupe, ouverts à tous sur inscriptions au 05 65 77 22 88.

- Randonnée bleue transaubrac, samedi 22 avril à partir de 10 h 30 à Saint-Geniez-d’Olt. Inscriptions ouvertes jusqu’au 1er avril sur trans-aubrac.fr

Participation de 7 €.

- Prévention et dépistages des cancers de la peau, vendredi 26 mai à partir de 14 heures à la Maison de santé de Luc-la-Primaube. Ateliers d’informations ouverts à tous.