Séismes en Turquie et en Syrie : la barre des 50 000 morts franchie, trois semaines après la catastrophe

Survenus le 6 février 2023, les terribles séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie voient leur bilan franchir la barre des 50 000 morts, aux portes du mois de mars.

Des centaines de morts, puis des milliers. Les terribles séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie, le 6 février 2023, ont vu leur bilan grimper d'heures en heures. Les derniers chiffres du mois font état de plus de 50 000 morts, selon les éléments communiqués par l'AFP et repris par nos confrères de France Info.

Le bilan est "quasi définitif" en Syrie

Dans le détail, 44 374 personnes ont péri en Turquie, selon les derniers chiffres fournis dimanche 26 février 2023. En Syrie, 5 951 morts sont à déplorer. Cette donnée est "quasi définitive, la majorité des victimes sous les décombres ayant été retrouvées", selon un responsable de la Santé de ces régions, Maram al-Cheikh. Parmi ces décès, 1 414 sont survenus dans les zones sous contrôle gouvernemental.

34 milliards de dollars

La Banque mondiale a estimé que ces terribles secousses ont provoqué, en Turquie, des dégâts d'une valeur supérieure à 34 milliards d'euros. Un chiffre qui correspond à 4% du PIB du pays, en 2021. Mais elle précise que cette donnée ne prend pas encore en compte les coûts de reconstruction, "potentiellement deux fois plus élevés".

De nombreux appels aux dons

Un grand élan de solidarité s'est constitué depuis ce terrible lundi 6 février. À Rodez, où la communauté turque continue de se mobiliser à la suite des tremblements de terre, Emmaüs a lancé un appel aux dons pour aider les nombreuses victimes.