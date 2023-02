Stations de ski de l'Aubrac : Brameloup est à nouveau opérationnelle ce mardi

Les dernières chutes de neige ont permis à la station de Brameloup d'ouvrir à nouveau ce mardi 28 février. Les réjouissances se poursuivent aussi à Laguiole.

Les vacances scolaires peuvent repartir de plus belle à Brameloup. Grâce aux dernières chutes de neige, la station a rouvert ce mardi 28 février. Cela permet de glisser sur les pistes Baby et Gentiane en alpin, les pistes de fond, les itinéraires raquettes et la piste de luge sont aussi ouvertes.

Il est aussi toujours possible de profiter de la glisse à Laguiole avec une partie du domaine en alpin ouvert, l'ensemble des itinéraires raquettes et la piste de luge.

Deux soirées astronomie

À noter que ce mardi 28 février ainsi que le 1er mars, une soirée astronomie est proposée au Bouyssou, à partir de 19h par le passionné Claude Geourjon. Pour ce faire, il est demandé de réserver au 06 89 55 96 68.

Informations sur l'enneigement sur https://www.tourisme-en-aubrac.com/neige/station-de-laguiole/enneigement/