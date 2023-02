Un budget de 300 000 € pour moderniser le parc de Luc-la-Primaube

Le conseil municipal confirme sa volonté d’engager la transition écologique et énergétique du territoire communal en initiant des actions en faveur de la maîtrise des consommations d’énergie et de la diminution des nuisances lumineuses.

Cette volonté s’est traduite ces 5 dernières années par la mise en œuvre d’un programme d’actions ambitieux et convergeant vers un même objectif : la maîtrise des consommations et des dépenses énergétiques de la ville et plus globalement la préservation de l’environnement par la limitation de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses.

Energies renouvelables

C’est ainsi que le choix s’est porté sur des énergies renouvelables (bois et dérivé) pour assurer la rénovation énergétique de certains bâtiments communaux (bâtiment périscolaire de Luc et espace Saint-Exupéry de La Primaube).

En matière d’éclairage public, la municipalité a déployé depuis 2008 un programme d’actions qui a porté sur la mise en place de 62 horloges astronomiques et d’éclairage public de type LED lors de la requalification du centre de La Primaube, la généralisation de la pose d’éclairage de type LED à l’occasion de chaque requalification de quartier, le choix du LED connecté en 2017 et 2018, l’extinction de l’éclairage public de 21 h 30 à 6 h 30.

Il souffre de vetusté

Le parc d’éclairage public de la commune souffre encore de vétusté. Ainsi, plus de 300 points lumineux qui datent de plus de 25 ans vont être remplacés à travers un plan pluriannuel ambitieux qui permettra de réaliser de réelles économies. Le coût de cette opération s’établit à près de 300 000 € TTC soit 250 000 € HT : remplacement de 108 boules lumineuses par du LED connectable et programmable (76 000 € HT), remplacement de 140 luminaires à vapeur de mercure par du LED connectable et programmable (100 000 € HT) et remplacement de 50 luminaires vétustes (24 000 € HT). L’État va être sollicité au titre du Fonds vert/DSIL/DETR à hauteur de 200 000 € HT. L’autofinancement obligatoire 20 % minimum s’élèverait à 50 000 € HT.