Villefranche-de-Rouergue. Un projet autour de la santé mentale chez les jeunes

Le théâtre municipal de Villefranche-de-Rouergue a fait quasiment salle comble, récemment, avec la venue du spectacle "Vivant !" de la Compagnie du D barré dans le cadre du projet "Des mots pour votre maux-ral."

Parler de santé mentale avec les jeunes, c’est possible ! "Des mots pour votre maux-ral", pensé par et pour les jeunes, était porté par le Point Accueil Écoute Jeunes dans le cadre d’un collectif d’associations aveyronnaises*. Soutenu par la municipalité Villefranchoise et la future Maison des Jeunes citoyen∙nes, l’objectif était de favoriser l’expression des jeunes sur les questions de santé mentale, et de leur permettre d’identifier les personnes et lieux ressources sur notre territoire. Plusieurs temps ont été organisés durant le mois de février : des interventions sous forme de groupe de parole dans les lycées mais également la tenue de stands afin de permettre aux jeunes d’exprimer leurs émotions à l’issue du spectacle.

"Penser et rire avec nos morts"

C’est presque deux cents personnes qui sont venues assister au spectacle "Vivant !". Cette soirée s’est voulue ouverte au grand public. Mais dans la salle, nous pouvions apercevoir quelques têtes adolescentes, les lycées se sont mobilisés : Beauregard, Raymond-Savignac, L’Erea, François-Marty sans oublier la MECS de Laurière. Ce ne sont pas moins de soixante-dix jeunes du Villefranchois qui étaient présents. Un joyeux mélange intergénérationnel qui permet de croiser les regards.

Pourtant, le sujet n’est pas léger, Aurélien Zolli le comédien, parle du suicide de sa petite sœur. "Ce seul-en-scène invite à penser et à rire avec nos morts. Il propose un voyage en résilience." Il se confie avec sincérité pour libérer la parole. Après le spectacle, un bord de scène a été animé par la compagnie et les différentes associations locales dont le PAEJ – Point Accueil Écoute Jeunes et l’AFEV – Association de la Fondation Étudiante pour la Ville.

Les spectatrices et spectateurs ont pu poser les questions qui les traversaient, sur le spectacle mais pas seulement : "Est-ce que c’est normal de ne pas réussir à faire son deuil ?" "Est-ce que c’est pour de vrai ? [ce que raconte le comédien sur scène]" Deséclairages théoriques ont pu être apportés, mais avant tout, c’est une écoute bienveillante qui a été proposée.

Avant et après la représentation, le PAEJ et l’association Haut-le-Corps étaient présents pour répondre aux questions et susciter la discussion autour des tables ressources en lien avec la thématique du spectacle.

Une belle réussite pour parler de santé mentale avec un spectacle et des mots.

*Le collectif d’associations est constitué de : La Maison Des Adolescent·es, l’Information Jeunesse Aveyron, l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville), La ligue de l’enseignement coordinatrice des Promeneur·ses du net et le PAEJ – Point Accueil Ecoute Jeunes porté par l’association Village 12.