Espalion. Un succès total pour la soirée festive du Handball

Sport et moment de convivialité peuvent aller ensemble. Ce samedi soir, la soirée musicale-tapas du HBCE a reçu un très, très, très large accueil.

Deux fois par an (l’été en plein air sur les berges du Lot au Foirail, l’hiver à l’intérieur au centre Francis-Poulenc), le club de handball propose une soirée festive pour rassembler supporters, sympathisants ou simples amateurs d’un bon moment entre amis.

Une soirée aux accents aveyronnais

La soirée "apéro-concert" de ce samedi a commencé par mobiliser une quarantaine de bénévoles pour préparer et décorer avec goût une salle aux couleurs "sang et or".

Un vaste bar a été installé, une scène pour les musiciens, quelques tables pour ceux qui souhaitent une formule assise mais surtout une cinquantaine de "mange-debout" pour que les convives puissent se retrouver par petits groupes entre amis. Un atelier farçous a fonctionné toute la journée. Ils ont rejoint charcuteries, fromages et pains locaux pour garnir des généreux plateaux de tapas aux saveurs aveyronnaises.

Côté musique, l’apéritif était animé par la Diane Rouergate, fanfare funk. Ce groupe au répertoire (g) astronomique a su apporter sa touche de bonne humeur. En seconde partie, le concert était assuré par La Déryves que l’on ne présente plus sur toute l’Occitanie et au-delà. Ce duo multi-instrumentaliste à la capacité de mélanger, guitare, accordéon, violon, batterie, chant et… bonne humeur a offert une prestation inoubliable avec des reprises endiablées.

Avec ces deux groupes les organisateurs avaient tapé aveyronnais et dans le mille.

Une action fédératrice

Outre l’aspect financier non négligeable de cette soirée, le coprésident Jean-Paul Marcillac mettait en avant l’aspect humain de cette manifestation qui a su fédérer dirigeants, joueurs, parents, supporters, partenaires et bien au-delà de nombreux Espalionnais.

Dès ce lundi matin, salle débarrassée, matériel rangé, le club s’est remobilisé pour les prochaines échéances sportives.