Une campagne de vaccination généralisée dans les collèges contre le papillomavirus

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé cette mesure "décisive" lors d'un déplacement à Jarnac en Charente.



Son nom est presque trop joli par rapport au sale virus qu'il est : le papillomavirus humain et les maladies qu'il induit sont responsables chaque année en France de de 2 900 cancers du col de l'utérus (dont plus d'un millier mortels), 1 500 cancers des voies aérodigestives supérieures (aussi nommés cancers de la tête et du cou), 1 500 cancers de l'anus, 200 cancers de la vulve ou du vagin et une centaine de cancers du pénis, détaille France Info citant l'Institut national du cancer.

Pour "éradiquer" de manière "décisive" ce papillomavirus humain, Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 28 février lors d'un déplacement en Charente une campagne de vaccination généralisée en direction des élèves de 5e filles et garçons des collèges français. Cette vaccination anti-HPV sera mise en place dès la rentrée prochaine et se fera sur la base du volontariat, a-t-il ajouté. En accord avec les rectorats, les Agences régionales de santé interviendront dans ces établissements scolaires pour sensibiliser ces élèves et vacciner ceux qui le souhaitent.

En France, seulement 37% des filles et 9% des garçons sont vaccinés contre le papillomavirus. Une expérimentation similaire qui s'est déroulée durant deux ans dans la région Grand Est. Selon les services de l'Elysée, près d'un élève de 5e sur quatre (24%) s'était fait vacciner la première année, et plus d'un sur cinq (21%) la deuxième année.