Estaing. Une expo à découvrir à la médiathèque

Depuis quelques semaines, de nouveaux tableaux ont été épinglés aux cimaises de la médiathèque. Des œuvres réalisées par des résidentes de la Maison d’accueil spécialisée de Saint-Côme-d’Olt. C’est la 2e fois que la médiathèque les accueille pour une expo. Le thème : des fleurs colorées, en bouquet, champêtre… Une invitation à découvrir le talent des artistes, sans oublier l’accompagnement des éducatrices au cours de ces ateliers artistiques. Ces toiles reflètent un travail appliqué où l’imagination et les couleurs ont pris une grande place. La vente (à petit prix) de ces tableaux permet de récolter des fonds pour acheter le matériel nécessaire. C’est aussi une reconnaissance pour eux. Au cours d’un après-midi, les bénévoles de la médiathèque ont reçu résidentes et éducatrices accompagnées de la directrice de l’institution. Ce fut un agréable moment d’échange autour d’un verre de jus de fruits et de gâteaux. Une expo à découvrir à la jusqu’à la fin du mois de mars.