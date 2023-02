Alrance. Vacances sportives avec Fred pour 24 jeunes du Lévézou

L’animateur du Petr-Syndicat mixte du Lévezou a organisé des vacances sportives pour les jeunes du territoire. Vendredi, à Salles-Curan, c’était une journée d’initiation à la crosse canadienne et aux rollers de 10 heures à 16 heures.

Le matin, pour la crosse canadienne, le matériel était fourni par Fred ainsi que les consignes, mouvement, comment tenir sa crosse, comment ramasser la balle, respecter l’adversaire et communiquer, obligation de faire des passes...

L’après-midi, pour les rollers, chacun pouvait amener son équipement mais là aussi, Fred avait tout prévu, casques, coudières, genouillères… Et les enfants ont appris à tourner, à franchir les obstacles, à tomber sans se blesser.

Pour couper la journée, chacun avait emporté son pique-nique afin de ne pas casser la bonne ambiance qui régnait dans la salle des fêtes.

Au moment de quitter Fred, tous les enfants étaient ravis d’avoir passé une bonne journée et découvert un nouveau sport. Plusieurs d’entre eux ont demandé "Et la prochaine fois, on joue à quoi ?"