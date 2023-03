VIDEO. Coupe de France de football : joueurs et supporters de Rodez sont arrivés à Toulouse, revivez l'avant-match en direct

Toulouse et Rodez croisent le fer à 18 h 45, ce mercredi 1er mars 2023, pour une place en demi-finale de la Coupe de France. À plus d'une heure du coup d'envoi, l'ambiance est monté d'un cran.

Le compte à rebours avant le coup d'envoi de ce très attendu quart de finale de Coupe de France arrive bientôt à son terme. Toulouse et Rodez se disputeront une place dans le dernier carré, au Stadium.

Le Stadium entonne le "Se Canto"

À quelques minutes du coup d'envoi, le Stadium, rempli pour ce quart de finale entre Toulouse et Rodez, entonne le traditionnel "Se Canto".

#TFCRAF Le Se canto toulousain d’avant match dans un Stadium déjà en feu pic.twitter.com/Ophz8IZySA — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) March 1, 2023

Un parcours solide pour le Raf

Pour se hisser en quart de finale, Rodez a été contraint d'aller chercher sa qualification en déplacement, à chaque fois !

Tombeur de Saint-Etienne aux tirs au but pour lancer son épopée, le Raf s'est ensuite imposé à la Roche Saint-Genest (0-1). Au tour suivant, les Ruthénois ont réalisé un immense exploit en éliminant Monaco sur sa pelouse, là aussi à l'issue de la séance de pénaltys, et après avoir été menés 2-0.

En 16es de finale, l'épreuve des tirs au but a encore souri aux troupes de Didier Santini, pour s'extirper du piège tendu par Grasse. Enfin, le dernier voyage à Auxerre, promu en Ligue 1, a vu le Raf l'emporter 3-2.

"On l'a fait contre Monaco"

Les supporters du Raf y croient dur comme fer. Après le magnifique parcours réalisé en Coupe de France cette saison par le Raf, cette jeune fille croit en la victoire de Rodez ce soir.

« On l’a fait contre Monaco! » souligne une jeune supportrice ruthénoise qui voit bien Rodez s’imposer 2-1 ce soir #TFCRAF #CoupeDeFrance pic.twitter.com/SAqO6bhQ2Z — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) March 1, 2023

Les joueurs du Raf sur la pelouse

Les hommes de Didier Santini sont à l'échauffement sur la pelouse du Stadium avant le coup d'envoi qui sera donné à 18 h 45.

Les sang et or rentrent sur la pelouse du Stadium sous l’ovation du public aveyronnais ! \ud83d\udd25 pic.twitter.com/JmQAEReqNb — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) March 1, 2023

Les compos sont tombées

La feuille de match est tombée. Titulaire contre Bastia, Thomas Secchi gardera les buts ruthénois. C'est Clément Déprès qui portera le brassard de capitaine, Rémy Boissier n'étant pas titularisé par Didier Santini. Pour son retour à Toulouse, Killian Corredor débutera sur le banc. Jungbin Park et Andy Pembele mèneront l'attaque aveyronnaise.

Du côté du Toulouse FC, Philippe Montanier a dégainé l'artillerie lourde. Branco van den Boomen, Brecht Dejaegere et Stijn Spierings seront titularisés au milieu de terrain. En grande forme, Thijs Dallinga démarrera aussi la rencontre et sera à surveiller de près.

Les Ruthénois s'installent en tribunes

A moins d'une heure du coup d'envoi, les supporters Ruthénois prennent place dans les tribunes du Stadium. Ils sont plusieurs milliers à avoir fait le déplacement, dans un match qui se disputera à guichets fermés.

Les Ruthénois se mettent en place en porte 23, 25 et 26 au Stadium ! #TFCRAF #CoupeDeFrance pic.twitter.com/PWzMDtEXBp — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) March 1, 2023

"J'étais très content quand j'ai vu le tirage !"

Ce match entre deux équipes de la région est l'occasion d'assister à des scènes très mignonnes entre supporters des deux camps. Un papa, aux couleurs du RAF, est venu assister au match avec son enfant, fan, lui du TFC. "On est supporter des deux équipes, j'ai joué à Rodez jusqu'à 18 ans", a déclaré, tout sourire, celui qui voit les Ruthénois l'emporter 2-1. En revanche, pour son filston, avantage Toulouse : 2-0 !

Un ancien Ruthénois et un petit Toulousain très contents de cette confrontation, à chacun son pronostic #TFCRAF #CoupedeFrance pic.twitter.com/egLgJwb6Ls — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) March 1, 2023

Un seul précédent en Coupe de France

Si ce quart de finale est synonyme de retrouvailles entre deux clubs qui évoluaient dans la même division entre 2020 et 2022, il faut, en revanche, remonter beaucoup plus loin pour retrouver trace d'un match de Coupe de France entre Toulouse et Rodez. Au 6e tour, en 1971-1972, l'US Toulouse, en deuxième division, et le Stade Ruthénois, lui, en troisième, s'étaient affrontés. Les Haut-Garonnais avaient gagné le droit de poursuivre l'aventure, sur un score fleuve : 9-0.

L'ambiance monte aux abords du stade

Les supporters sont déjà nombreux aux abords du Stadium, qui affiche complet ce mercredi pour cette rencontre 100 % occitane.

Le parvis du Stadium se remplit, les spectateurs sont déjà nombreux à une heure et quart du coup d’envoi #TFCRAF pic.twitter.com/5qAAVTC3vD — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) March 1, 2023

Les joueurs du RAF sont arrivés au Stadium

À un peu plus d'1h30 du début des hostilités, Killian Corredor et ses partenaires sont arrivés sur l'île du Ramier. Concentrés, ils ont rejoint les travées du Stadium, sous les yeux de nombreux supporters positionnés derrière des barrières. Une arrivée ponctuée par des sifflets, mais aussi des encouragements de fans ruthénois qui ont fait le déplacement.