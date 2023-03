Quart de finale de Coupe de France de football : face à Toulouse, un rêve à poursuivre pour Rodez ce mercredi soir

Rodez se rend à Toulouse, ce soir, pour disputer le troisième quart de finale de Coupe de France de son histoire. Face au grand voisin régional et dans un Stadium plein, le derby occitan s’annonce déséquilibré. Mais les hommes de Didier Santini, malgré leurs difficultés en championnat, ont pris goût aux exploits et pourront compter sur le soutien de plusieurs milliers de supporters acquis à leur cause.

Il était bien difficile, cet après-midi-là, d’imaginer la suite des événements. Lors du dernier samedi d’octobre, l’équipe encore entraînée par Laurent Peyrelade plongeait dans le Chaudron pour son entrée en lice en Coupe de France. Face à la domination de Saint-Etienne et les chants de Geoffroy-Guichard, Rodez avait réussi à faire bloc avant de trouver la solution aux tirs au but (0-0, 4-3 tab). Un symbole d’une saison où rien n’est simple mais dans laquelle quelques grandes joies sont tout de même autorisées. Et aussi le début d’une belle aventure, d’une épopée aux airs d’odyssée, faite uniquement de matches à l’extérieur, qui se poursuit ce soir avec le déplacement à Toulouse.

Ce quart de finale, disputé dans un Stadium exceptionnellement plein, se parera ainsi des airs de fausse finale de coupe d’Occitanie, entre les deux derniers représentants régionaux en lice. Les Ruthénois retrouveront un terrain qui leur a réussi en 2019, lorsqu’ils y ont délocalisé leurs premiers matches à domicile en Ligue 2, pendant la mise aux normes de Paul-Lignon. Ils profiteront, aussi, d’un important soutien, puisque de nombreux Aveyronnais vont faire le déplacement, sans oublier le concours des "expatriés" dans la ville Rose, fortement mobilisés. Mais face au grand voisin, il sera surtout question pour les sang et or de poursuivre leurs rêves les plus fous, eux qui peuvent déjà mesurer certains accomplissements.

Déjà historique

Quel que soit le verdict du soir, Joris Chougrani et ses partenaires sont déjà assurés de prendre place au sein des plus belles pages de l’histoire du club. En se hissant en quarts de finale, ils ont suivi la voie tracée par les pionniers menés par Michel Poisson 32 ans plus tôt, et imités la troupe de Franck Rizzetto, tombeuse du Paris Saint-Germain, en 2009. Ils ont même versé dans l’inédit, en offrant au club du Piton ses premières qualifications chez des équipes de Ligue 1, en venant à bout de Monaco (32es ; 2-2, 5-4 tab) et Auxerre (8es ; 3-2).

Leur parcours a aussi été épicé par une dramaturgie folle. À deux reprises, les hommes de Didier Santini ont vu un adversaire tenter un tir au but de la qualification. C’était en principauté, à l’issue d’une rencontre où ils ont remonté deux buts de retard, puis à Grasse (N2), au tour suivant, où ils ont frôlé la très mauvaise surprise (0-0, 5-4 tab).

La coupe adoucit les tourments du championnat

Tous ces rebondissements tracent le portrait d’une équipe difficile à cerner, capable du meilleur lorsqu’il s’agit de se surpasser pour un exploit, alors qu’elle est trop souvent abonnée au pire dans un championnat où elle se traîne à la dernière place. L’enthousiasme du quart de finale est d’ailleurs atténué par ce classement précaire, après un nouveau revers contre Bastia (2-0), samedi, et d’autant que se profile une rencontre capitale à Niort, dans trois jours, chez un autre relégable. Mais le rêve de la coupe a le mérite d’adoucir les tourments du quotidien. Même si l’entraîneur a encore répété que la priorité va au championnat, ses hommes vont pouvoir s’alléger l’esprit pour au moins une soirée, avec des espoirs de gloire plutôt que des craintes de descente.

Face à des adversaires de l’élite, le costume de Petit Poucet leur a plutôt bien réussi. Un nouvel exploit est-il possible ? Cette fois, les sang et or vont devoir se mesurer à une équipe qui fait de la coupe une priorité, ce qui pourrait changer pas mal de choses. Mais il serait dommage de s’interdire de rêver. Après tout, le Raf a déjà prouvé sa capacité à tourmenter le Téfécé, contre qui il affiche un bilan positif (2 victoires, 1 nul, 1 défaite), lors des saisons passées en commun en Ligue 2. Il a de plus retrouvé, grâce à son épopée, sa capacité à se dépasser et à s’arracher au sort qui lui est promis. Et nous a appris qu’avec lui, on n’est plus à un paradoxe près.