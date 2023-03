Drame en Grèce : fenêtres qui explosent, wagon en feu, une collision entre deux trains fait au moins 32 morts et 85 blessés

Le déraillement d’un train effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique, en Grèce, a entraîné ce mardi 28 février au soir une vaste opération pour venir à l’aide de plusieurs blessés, selon les secours grecs. Le bilan provisoire fait état d’au moins 32 morts et 85 blessés.

Un train de voyageurs, qui faisait route vers Thessalonique, a percuté un train de marchandises près de la ville de Larissa, en Thessalie, a déclaré à la chaîne de télévision SKAI TV le gouverneur de la région, Konstantinos Agorastos.

"La collision a été très violente", a-t-il dit, ajoutant que quatre wagons avaient déraillé et que les deux premiers wagons, qui ont pris feu après la collision, avaient été "presque entièrement détruits".

