Montrozier. La cantine de Gages ouvre le 6 mars

À l’issue de plusieurs mois de travail, le projet de l’extension de la cantine scolaire arrive (en partie) à terme. Durant les travaux, la commune a bénéficié d’un appui d’ingénierie et d’un expert. Martine Gout, ingénieure restauration conseil et formation a également retenu une équipe d’œuvre pour élaborer le projet et suivre les travaux (Sica, Habitat rural ; IB2M BET Palot Escande pour l’acoustique). Ce qu’il faut retenir comme nouveauté en termes de restructuration et d’amélioration d’accueil pour environ 150 enfants est la priorité d’un espace plus grand (environ 368 m2) et d’une logistique conforme aux objectifs de la loi Egalim pour une plus grande utilisation des produits durables et notamment le bio. L’étude acoustique a permis de mettre en avant des solutions techniques adaptées au contexte. La grande nouveauté vient ensuite dans la mise en place d’un espace restauration pour adultes (environ une dizaine de places). L’innovation se trouve aussi dans le service à table avec la possibilité de proposer le plat chaud et le dessert en libre-service aux enfants des classes élémentaires et la mise en place d’un espace de débarrassage en autonomie et de responsabilité enfant. Sans oublier l’agrandissement du hall d’accueil avec la création d’un espace lavabo. Il ne faut pas oublier pour autant que la partie cuisine reste en chantier encore une courte période pendant laquelle les repas, avec l’appui d’un prestataire, seront fournis en liaison chaude ou froide.