Salmiech. La fête du tir à l’oiseau rassemble les archers

Les Archers du Ceor célébraient récemment la fête du tir à l’oiseau. Rite très ancien, cette manifestation de fin d’hiver (le moment où le chant des oiseaux annonce le printemps) est une tradition de l’archerie française. Archères et archers de tous âges se retrouvent pour tenter d’atteindre à des distances progressivement réduites, un oiseau en bois sculpté de la taille d’un moineau. Chacun décoche une flèche à tour de rôle et le premier qui atteint la cible est sacré roi ou reine (ou roitelet ou mini-roitelet selon l’âge) pour l’année en cours.

Cela lui confère considération et respect pour son adresse par tous les membres de la Compagnie d’Arc. Gabriel Negrie pour les moins de 10 ans, Romy Azemar pour les plus de 10 ans et Stéphan Gazan chez les adultes ont été couronnés.

Cette journée festive et familiale où étaient conviés tous les parents de nos jeunes de l’école d’Arc s’est poursuivie par un repas et quel repas.

Chacun (et surtout chacune) avait concocté entrées, salades et desserts tandis que le club offrait grillades et boissons. Quel régal que tous ces mets délicieux dégustés autour d’une table où la convivialité était reine. Une magnifique journée de fête où petits et grands (59 participants) se sont réunis pour célébrer dans une ambiance très sympathique, notre sport favori : le tir à l’arc.