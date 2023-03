La journée de l'Occitanie a marqué le Salon de l'agriculture de Paris

La présidente de la Région Carole Delga, a rencontré les producteurs et éleveurs d’Occitanie présents au Salon de l’agriculture, à Paris, ce mardi 28 février.

La visite de Carole Delga, sur le Salon international de l’agriculture, a commencé par le hall 1 celui de l’élevage et le stand du Lot plus précisément, ce mardi 28 février. Entre les serrages de mains, la dégustation de produits, et les inaugurations de stands de l’Occitanie, la première matinée de la présidente de la Région a été dense.



Mais ces heures passées à déambuler dans les allées de la porte de Versailles ont été aussi l’occasion de faire passer des messages plus politiques. Ainsi, Carole Delga a pris quelques minutes pour s’arrêter de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur tenue par son « ami » Renaud Muselier. Lors de ce bref intermède, il a surtout été question de prédation. Un dossier sur lequel les régions n’ont pas la main, mais qui intéresse malgré tout Carole Delga qui a souhaité l’élargir au pastoralisme et à la modification d’un barème qui ouvrirai davantage de fonds européens pour aider les agriculteurs.

En parallèle des visites, des inaugurations sur les différents stands, de la dégustation aussi des produits, revient souvent la question des aides et de ce que peuvent faire les politiques pour aider une agriculture qui traverse en ce moment de nombreuses crises.

De côté là, Carole Delga s’est montrée « volontariste ». « Nous n’avons pas le droit d’être inquiets, a-t-elle poursuivi. Nous sommes là aussi pour apporter des solutions et surmonter les difficultés. » Ce Salon de l’agriculture a donc été l’occasion de rappeler certains dispositifs de soutiens déjà en place mais également pour en dévoiler d’autres (lire ci-dessous).

Mais chez la grande majorité des agriculteurs rencontrés, la principalement préoccupation du monde reste la gestion de la ressource en eau. Denis Carretier, le président de la chambre régionale d’agriculture d’Occitanie, a d’ailleurs rappelé combien il était « urgent de lancer des réflexions autour de l’eau. Car il n’y a pas de raison que ce soit uniquement le monde agricole à qui l’on impose des restrictions ». Et les discussions entre agriculteurs et politiques viendront certainement nourrir ces réflexions, tout au long de cette semaine.