La méthode Kaizen, changer à petits pas…

Issue du monde de l’entreprise, le Kaizen correspond à une méthode de résolution des problèmes, pour une amélioration continue. Changer, donc, en douceur et pour tendre vers du mieux, y compris dans son quotidien et ses comportements.

A l’origine, le Kaizen a été utilisé par les dirigeants de l’entreprise automobile Toyota, dans le but d’identifier les principes d’amélioration continue de leur système de production. La démarche vise à l’amélioration de la performance globale. L’enjeu portait alors sur l’élimination des gaspillages, irritants et autres activités sans valeur ajoutée, qui nuisent à l’efficience des processus. Quant à la méthode employée, elle reposait sur le travail d’équipe, avec l’implication des employés qui participent justement à la production.

Appliquée à la psychologie, la démarche Kaizen prône ainsi le changement non pas radical, mais par petites étapes. Et pour cause, les velléités de changement majeur peuvent en effet avoir tendance à décourager. Et bien souvent, à ne pas tenir sur la durée face à l’ampleur de la tâche. De façon concrète, il s’agit donc "de fixer des objectifs modestes et progressifs" et de "se concentrer sur de petits efforts plutôt que de s’engager dans de grands travaux", comme le rapporte Robert Maurer (Université de Los Angeles), dans un ouvrage consacré au Kaizen.

Au final, "des bonds de géants"

Un exemple ? La reprise d’une activité physique telle que la course à pied. Pourquoi ne pas commencer par marcher en allant au travail ? Ou descendre une station de bus ou de métro avant l’habituelle ? Puis, ensuite, commencer par courir quelques minutes, puis augmenter la durée petit à petit, etc… La méthode vise ainsi à dépasser nos résistances, à avancer en introduisant des modifications graduelles. A petits pas donc, pour, avec le recul, se rendre compte que nous avons réalisé des "bonds de géant".