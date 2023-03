Le club de l’Amitié en balade sur la Côte d’Azur

À l’occasion du Carnaval de Nice et de la fête des Citrons de Menton, 27 adhérents du club de l’Amitié ont participé voilà peu à un séjour bien rempli proposé par Ruban Bleu à l’occasion du Carnaval.

À l’aller, une visite dans une parfumerie de Grasse a permis à chacun de se fabriquer son propre parfum. Le premier soir, ils ont assisté en tribunes au défilé de sa Majesté Carnaval et, le lendemain, ce fut un après-midi à la bataille de fleurs présentant chacun de magnifiques chars dans une ambiance endiablée. La visite de la vieille ville de Nice le matin et la soirée au Casino ont encadré cette trépidante journée.

Le jeudi, après la visite de Monaco et un bon repas au restaurant, retour à Menton aux jardins de Biovès, ornés de créatures géantes en oranges et citrons, qui préfiguraient le défilé nocturne de chars décorés d’agrumes toujours plus spectaculaires et animés.

La visite de l’exposition d’orchidées et de produits artisanaux au Palais de l’Europe a permis une rapide un intermède apprécié en milieu d’après-midi.

Sur le trajet du retour, le vendredi, un arrêt dans un restaurant à Arles a permis une rapide échappée aux arènes. Les Saint Cypriennois sont rentrés ravis de ce séjour intense et ensoleillé, malgré une restauration minimale à Nice. Ils remercient leur guide Léna, Franck le chauffeur et leurs sympathiques compagnons du voyage les Cantalous de Pierrefort.

Le club de l’Amitié, toujours sur la brèche, proposera d’autres sorties dans l’année et des animations afin de contenter les adhérents qui apprécient la bonne organisation du club et la bonne ambiance.