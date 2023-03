Valady. Les résidents de l’Ehpad et les enfants main dans la main

Musiques et chansons festives ont rythmé la déambulation que les résidents de l’Ehpad du Vallon et les enfants de la halte-garderie de Familles rurales ont effectuée de concert dans les rues de Marcillac.

Un papillon accroché au dos pour les tout petits, des masques confectionnés par les aînés lors des ateliers créatifs pour les plus grands… La joyeuse troupe a donné un bel éclat à ce moment intergénérationnel qui pérennise le lien privilégié qui unit la maison de retraite du Vallon et le multi-accueil La Soleihade. Un grand merci à Sylvette, bénévole, Valérie hôtelière, aux mamans accompagnatrices et à la gendarmerie qui a assuré la sécurité du défilé.