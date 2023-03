Entraygues-sur-Truyère. Pure détente théâtrale avec l’association "Bruits de couloirs"

Les seniors de l’association théâtrale "Bruits de couloirs" ont récemment permis au public de passer un agréable moment. Invitée par l’ADMR, la troupe présentait la pièce "Y’a pas de mal à s’faire du bio". Des thèmes d’actualité, autour du développement durable, du bio et du commerce équitable sous l’angle de l’humour et de la caricature. Les nombreux sketches se sont succédé avec beaucoup de joie et au milieu des rires. Gilbert Vigneron, président de l’ADMR a accueilli la troupe et l’a félicitée pour sa représentation, son dynamisme et sa bonne humeur. Cette animation étant organisée au profit du téléthon, tous les participants ont été remerciés pour leur solidarité, avant le partage du verre de l’amitié et de la fouace.

La prochaine soirée théâtrale aura lieu, le 20 mai, à 21 h, à la salle multiculturelle, avec "Les Martagons de l’Aubrac".