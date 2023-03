Espalion. Randonnée et crêpes pour un après-midi convivial

Une quarantaine de personnes ont participé samedi après-midi à la rando crêpes gratuite, organisée par le Comité d’animation d’Alayrac.

Sport et gourmandise : un beau programme, à l’initiative du comité d’animation d’Alayrac qui avait invité la population, petits et grands, à une rencontre conviviale et festive.

Dès 14 heures, les participants s’élançaient pour deux randonnées.

La première de cinq kilomètres partait d’Alayrac pour rejoindre Lasbinals, La Carrière, Combefouillouse et retour à Alayrac.

La seconde, plus longue proposait un circuit de 11 kilomètres : Alayrac, la Carrière, La Croix, Roquelaure, Galamans, Vieillescazes, Lasbinals, la Carrière et Alayrac. Un agréable moment de détente, favorisé par un temps clément, dans un cadre offrant de beaux paysages. Mais marcher ouvre l’appétit et les participants, ont ensuite pris place à la salle des fêtes où ils ont fait honneur aux délicieuses crêpes, préparées par des bénévoles, accompagnées de cidre ou de boissons chaudes.

Une initiative appréciée qui ne demande qu’à être reconduite à l’avenir.

Un nouveau comité d’animation et des projets à venir

Un nouveau comité d’animation a vu le jour il y a deux ans et il a affiché son dynamisme après une période calme due à la pandémie.

Il aura l’occasion durant l’année de proposer d’autres manifestations, ouvertes à tous ou réservées parfois aux habitants du voisinage.