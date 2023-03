Sécheresse : comment les précipitations et l'humidité des sols ont évolué en Occitanie et en Aveyron ?

Météo France a dévoilé deux cartes traduisant l'évolution des normales en France, sur le cumul annuel de précipitations et l'indice d'humidité des sols. Quelle tendance est notable en Occitanie ?

L'année 2023 a démarré par un record de sécheresse dans l'Hexagone. À la fin du mois de février, marqué par une douceur anormale pour la saison, Météo France a publié deux cartes permettant de se renseigner sur l'évolution des normales dans le pays. Au rayon du cumul annuel des précipitations d'abord, et sur l'humidité des sols ensuite.

De 1981-2010 à 1991-2020

Les météorologues se basent sur deux périodes de normales saisonnières, découpées à chaque fois en 30 ans. La première est sur la tranche comprise entre 1981 et 2010, et la seconde, celle de référence depuis le 28 juin dernier, entre 1991 et 2020.

3 types :

météo : déficit prolongé de précipitations

agricole : déficit en eau des sols superficiels (entre 1 et 2m de profondeur)

hydrologique : déficit lacs, rivières ou nappes souterraines



Comment ont évolué les précipitations ?

Dans une première carte, Météo France parle du cumul annuel de précipitation en France. Et de l'évolution de ses normales. En Occitanie, elles ont augmenté de 0,97%. C'est en Corse que l'augmentation est la plus prononcée (+4%). En revanche, c'est dans le Grand-Est que la diminution est la plus importante (-3,63%).

Météo France offre également une carte de l'évolution des normales, toujours concernant le cumul de précipitation, mais cette fois-ci par saisons. Que retenir pour l'Occitanie ?

En hiver, c'est la région dans laquelle les normales ont le plus diminué entre les deux périodes, aux alentours de -4%. Au printemps, c'est le seul secteur, avec la Corse, où cette évolution est, en revanche, positive (autour de 1%). Même son de cloche en été, avec une hausse de 1,5%, et en automne, avec une augmentation de 4%.

Comment ont évolué les normales du cumul annuel de précipitation en France ? Twitter Météo France - Capture d'écran

Et l'indice de l'humidité des sols ?

Sur le sujet de l'écart entre les normales de 1981-2010 et 1991-2020 de l'indice d'humidité des sols, Météo France propose un découpage départemental.

Et celui-ci permet de remarquer une différence au sein même du territoire aveyronnais. En effet, qu'il s'agisse de la moyenne annuelle tout comme de chacune des quatre saisons, les normales sur l'indice d'humidité de sols ont diminué dans une grande partie du Sud Aveyron. Seul l'extrême sud, limitrophe du département tarnais, échappe à cette tendance.

Cependant, dans une large partie Nord Ouest du territoire aveyronnais les normales sur l'indice d'humidité des sols ont augmenté, notamment sur la moyenne annuelle, en hiver et en automne.