Espalion. Un voyage prometteur du rire à la poésie

Dans le cadre du réseau des bibliothèques "De Rives en Rimes", la communauté de communes propose des lectures théâtralisées "Musiqu’a lire avec "Croisillon et Compagnie".

A partir d’albums jeunesse coup de cœur, la compagnie présente des lectures enrobées de florilèges musicaux et vocaux. Cette balade, enthousiaste et littéraire, guidée par George, marionnette à la répartie poétique, se passe au creux d’une yourte au décor feutré…

Cette proposition est nourrie par l’envie de considérer l’enfant comme un lecteur à part entière et de s’émerveiller ensemble dans une réelle altérité. Voilà un voyage prometteur au pays des mots et des émotions. (Re) découvrir le plaisir de la lecture avec tout plein d’instruments du tour du Monde et le jeu théâtral qui vous fera voyager du rire à la poésie…

D’autres dates sont prévues sur le territoire (suivre l’actualité de la communauté de communes et sa programmation culturelle pour en savoir davantage).

Ce spectacle tout public et gratuit, d’une durée de 45 minutes, vous attend ce dimanche 5 mars, à 17 heures, à l’Espace Multiculturel du Nayrac. Réservation conseillée auprès du service culture :

comtal-lot-truyere.fr/decouvrir/culture/reservation – tél. 05 65 48 33 90 – culture@3clt.fr