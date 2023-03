La semaine dernière, la démolition de la tribune honneur du stade Paul-Lignon a débuté. La reconstruction de la nouvelle tribune, qui portera le nom de tribune haras, commencera à l’issue de ces travaux.

La troisième tribune du stade Paul-Lignon est en pleine reconstruction. La première étape de ce chantier d'envergure est la démolition de l'ancienne tribune, qui a commencé il y a une semaine et qui nécessite, au total, trois semaines de travaux. Le terrassement doit commencer la première semaine d'avril.

100 pieux vont être installés

À partir de la semaine du 10 avril, environ 100 pieux, utilisés pour tenir le futur bâtiment, seront installés. "Après, on attaquera la construction du bâtiment. On commence par le nord de la tribune et on finit par le sud", explique Max Garric, le maître d'œuvre du bâtiment. La fin des travaux de la troisième tribune sera suivie par le commencement de la construction d'une quatrième tribune, entre mai et juin 2024.

Une soixantaine d’ouvriers présents sur le chantier

La tribune haras sera composée d'un peu plus de 2 000 places (l'ancienne tribune en possédait 1 700), à l'identique de celles de la tribune d'en face "en miroir", de 11 loges, ce qui rajoute environ 100 places, d'un salon de 150 m2 qui donnera à la fois sur le stade mais également sur les haras, de vestiaires, d'un local infirmerie, d'un local antidopage, du PC sécurité, des locaux pour les médias, de la sono et d'une zone télé.

Au total, une soixantaine d’ouvriers participent au chantier. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Au total, une soixantaine d’ouvriers se démèneront pour mener à bien ce chantier. Concernant la démolition, à l'aide d'une pelle mécanisée, ils détruisent tout ce qui est en béton puis tout ce qui est en ferraille. La précision est le maître mot concernant ce type de chantier. "Quand on construit en ville, le chantier nécessite une haute surveillance", précise Christophe Lauras, élu en charge des travaux. Le bâtiment situé derrière la tribune a été recouvert de toiles et de matelas afin de le protéger des projectiles.

Un chantier "vert"

Les matériaux qui constituent l'ancienne tribune sont triés en amont pour recycler un maximum. Il y a trois bennes : une pour le bois, une pour le fer et la dernière pour les autres matériaux. "On a un bâtiment de plus en plus vert, on chauffe au bois. Ça ne sert à rien d'avoir un bâtiment vert si on n'a pas un chantier vert", confie Christophe Lauras. Les coques des fauteuils ont été récupérées et vont être installées dans 2 ou 3 stades en Aveyron. "Tout ce qui peut être valorisé a été récupéré."