Aveyron : des contrôles renforcés et de nouveaux radars sur les routes

La préfecture de l'Aveyron annonce un renforcement des contrôles routiers.



En rappelant que l'année 2022 a enregistré 36 victimes sur les routes du département, soit le chiffre le plus important depuis 17 ans, la préfecture de l'Aveyron a annoncé ce jeudi 2 mars dans un communiqué un renforcement des contrôles routiers en 2023. Un renforcement qui se fera "tant par les forces de l’ordre que par les radars automatiques".

Ainsi, de nouveaux radars automatiques pointent leur nez sur la RN 88 entre Rodez et l'autoroute A 75, et sur la RD 911 entre Luc-La Primaube et Millau.

Par ailleurs, un nouvel équipement (probablement mobile) entrera en service sur les RD 994, RD 1 et RD926 de Rodez en direction du Tarn-et-Garonne, via Rignac et Villefranche-de-Rouergue.

En 2023, deux personnes sont déjà décédées sur les routes de l'Aveyron.