Decazeville. Ce samedi, rendez-vous dans les rues pour fêter carnaval

Les enfants l’attendent avec impatience, pour les parents voilà une sortie sympathique. Le carnaval arrive samedi 4 mars. Profitez-en !

Après une pause Covid désagréable, mais nous n’avions pas le choix, le carnaval a été relancé à Decazeville l’an passé.

Il revient à nouveau cette année pour la plus grande joie des enfants mais aussi des plus grands afin de vivre un événement coloré, festif, débridé. Le rendez-vous est donné ce samedi 4 mars, avec un départ à 15 heures depuis l’école Jean Macé (derrière l’église Notre-Dame).

"Apporter de la gaieté et des couleurs"

Vous pouvez y accéder en passant par le parking qui se trouve derrière la médiathèque ou celui du gymnase Jean-Macé, rue Maruéjouls. Le cortège remontera en partie la rue Gambetta, la rue Cayrade, aboutira à la place Decazes et descendra l’avenue du 10 août 1944 jusqu’au Laminoir. Le tout en musique grâce aux dynamiques musiciens et danseuses du groupe "Samba Mio".

"Notre but est de proposer une attraction qui apporte beaucoup de gaieté et de couleurs".

Spectacle au Laminoir

La joie doit être le mot d’ordre. Petits et grands doivent s’approprier l’événement au milieu des sons musicaux et des pluies de confettis. "Le plus grand nombre doit se déguiser, porter ne serait-ce qu’un masque ou une tenue originale", s’exclament Patricia Perez et Patrick Innocenti du service animation de la mairie de Decazeville.

À l’arrivée au Laminoir, une collation sera offerte aux enfants de moins de 12 ans. Ce moment de repos sera suivi d’un spectacle "Le perturbateur", avec Magic Théâtre. Un clown, Max Bruel, et un magicien, Patrice Curt, vous transportent dans un univers plein de couleurs dans lequel tout le monde participe du début à la fin, avec plaisir et confiance. De quoi ravir les enfants, leur faire prolonger leur rêve d’une longue journée inoubliable. En cas de pluie, rendez-vous directement au Laminoir, à 16 heures, pour le goûter.