Désormais, les réseaux sociaux dictent le contenu des menus des fast-foods

(ETX Daily Up) - Vous prenez les légumes d'une fajita, vous les glissez dans une quesadilla et vous demandez un supplément fromage. Cette commande passée par une influenceuse américaine chez le géant Chipotle est devenue tellement virale sur TikTok que les consommateurs se sont empressés de goûter cette personnalisation. Face à la popularité de la recette, le fast-food américain a même dû adapter son menu.

Des légumes qui remplacent les potatoes chez McDonald's ou la sortie de la sauce BigMac à part au même titre qu'une sauce barbecue, le menu d'une nouvelle enseigne qui débarque en France comme Popeyes récemment à Paris... En général, ce sont les offres des fast-foods qui créent le buzz sur les réseaux sociaux dès lors qu'une enseigne dégaine une nouvelle recette. TikTok comme Instagram sont devenus des maillons indispensables dans la stratégie de communication des géants du burger, et pour tout restaurateur souhaitant bénéficier d'une visibilité. En fin d'année dernière, une étude Just Eat réalisée par l'Ifop indiquait que 20% de Français publiaient sur les réseaux sociaux les photos de leurs plats commandés en livraison.

D'habitude, la tendance se structure à partir d'une nouvelle offre, sauf qu'aux Etats-Unis, l'influence de certains internautes peut être si prégnante que des fast-foods sont obligés d'intégrer de nouveaux sandwichs créés de toute pièce par des consommateurs populaires. En l'occurrence, il s'agit du géant Chipotle qui n'est pas passé à côté de la vidéo virale d'une tiktokeuse suivie par près de trois millions de personnes, @alexisfrost. Le 21 décembre dernier, l'influenceuse qui a l'habitude de présenter toutes ses commandes de fast-food pour les dévorer face caméra, a présenté une personnalisation d'une quesadilla dans laquelle elle a demandé d'insérer des légumes normalement utilisés pour préparer une fajita, le tout généreusement enrobé de fromage.





Le succès de cette séquence a fait boule de neige puisqu'un autre influenceur s'est emparé de cette personnalisation, pour lui apporter à son tour sa propre version. Pour sa part, @keithlee, suivi par près de onze millions de personnes, a assaisonné la quesadilla d'une sauce minute concoctée avec la vinaigrette au miel de chipotle dans laquelle il a ajouté de la crème aigre (sour creme en anglais).





Au total, les séquences ont engrangé plus de 30 millions de vues, quelque 3,7 millions de "likes", plus de 47.200 commentaires ainsi qu'environ 70.000 partages. Bref, des vidéos que l'on peut vraiment qualifier de "virales" ! Les vidéos ont été si populaires que les fans se sont empressés de tester ces personnalisations en faisant la commande chez Chipotle. Sauf que tous les restaurants n'étaient pas nécessairement prêts à répondre à la demande...

Dans l'espoir de séduire les consommateurs appartenant à la génération Z, qui fait et défait les tendances sur TikTok, le géant du fast-food mexicain a donc décidé de former ses équipes pour intégrer ces nouvelles offres, qui étaient au départ de simples demandes spéciales. Logiquement, elles ne sont disponibles que via l'app de Chipotle ou son site de commande en ligne.

La tendance des "menus secrets"

Au-delà de démontrer combien les réseaux sociaux peuvent être assez puissants pour convaincre une entreprise de la restauration d'adapter son menu selon la popularité d'une recette, cette actualité met aussi en exergue une autre tendance, celle que certains followers indiquent comme "les menus secrets" des fast-foods. Le principe relève de la personnalisation en combinant plusieurs offres. Si vous aviez déjà l'habitude de demander votre cheeseburger sans cornichon, cette tendance va plus loin en consistant à commander différents sandwichs pour échanger ou enlever certains ingrédients d'un empilage à l'autre, sinon en puisant les aliments d'une autre offre afin de terminer la personnalisation de son propre burger. Des desiderata qui ont non seulement un coût pour le consommateur, mais complexifient aussi le travail des salariés dans les fast-foods...