Entraygues-sur-Truyère. Deux niveaux pour les participants aux ateliers d’anglais de l’ADMR

Depuis la semaine dernière, l’ADMR, l’association des services à domicile, dans le cadre du développement du lien social et de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus, a mis en place des ateliers d’Anglais. Ceux-ci sont animés par Valérie Dubois.

La première rencontre a eu lieu avec un groupe d’une quinzaine de personnes. Le groupe s’avérant hétérogène, il a été décidé de le scinder en deux : les débutants qui n’ont aucune connaissance ou expérience où chaque consigne sera donnée en anglais puis en Français (rencontre le 8 mars) et un deuxième groupe "faux débutants" pour ceux qui ont déjà des bases et souhaitent les réactiver (atelier réalisé le 1er mars.).

Pour des raisons d’organisation, si d’autres personnes sont intéressées, prendre contact avec G. Vigneron au bureau de l’ADMR au 05 65 51 62 21 ou au 06 88 14 41 42.