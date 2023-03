Montrozier. Gageothèque : le plaisir de se retrouver pour jouer ensemble

Tous les lundis et les vendredis de 14 h à 16 h, les joueurs de belote, tarots et autre jeux de société se retrouvent pour un après-midi détente à la salle et sous couvert de la gagéothéque. C’est un lieu de rencontre amicale, d’échange, de bavardage qui facilite la sociabilité. Elle est ouverte à tout public et même pour les personnes qui ne jouent pas. Les personnes se retrouvent tantôt à dix, tantôt à vingt. Le nombre est variable mais l’ambiance reste toujours très agréable. De toute évidence le seul bémol à cette joyeuse équipe serait le manque de femmes, si peu présentes et que l’on souhaite vraiment. Pierre Gabriac connaît bien son monde et se souvient de l’année 2018 où tout a commencé. Il semblerait même qu’une prochaine alliance pourrait fusionner entre l’association Les Carlines et cette équipe conviviale en vue d’une plus grande perspective de choix communs.