La Lyre decazevilloise renouvelle son répertoire

La Lyre decazevilloise débute sa 123e année, renouvelant son répertoire et souhaitant renforcer son école de musique.

Réunis en assemblée générale, les sociétaires de la Lyre decazevilloise ont décidé de renouveler leur répertoire en travaillant à de nouveaux morceaux de variété.

Dans cette configuration, toutes les familles d’instruments peuvent venir enrichir l’orchestre. Les musiciens intéressés seront accueillis dans une ambiance conviviale lors des répétitions qui ont lieu le samedi matin dans leurs locaux de l’esplanade Jean-Jaurès à Decazeville (notre photo ci-dessus).

En 2022, l’orchestre decazevillois a participé à plusieurs cérémonies officielles sur le Bassin et à diverses animations comme la fête de la musique et le lancement de la fête de Decazeville.

De plus, le partenariat avec l’harmonie de Figeac a permis la réalisation d’un beau concert dernièrement à Decazeville, espace Yves Roques. Ce partenariat sera reconduit pour perpétuer cette tradition musicale dans le Bassin.

Renforcer l’école de musique

L’école de musique n’a pas suffisamment d’élèves. L’objectif va être de la renforcer afin de pourvoir l’orchestre en nouveaux musiciens à terme. L’assemblée générale a aussi permis d’honorer Didier Martinat pour ses nombreuses années au sein de l’orchestre et à l’école de musique.

Enfin, le bureau (Laurent Tarayre, Corinne Mazars et Evelyne Truel) ainsi que les directeurs musicaux (Stéphane Cassani et Alix Tarayre) ont été reconduits dans leurs fonctions. Créée en 1900, cette société musicale entend bien poursuivre son aventure, animer la localité et les environs, proposant la pratique de la musique en toute convivialité.