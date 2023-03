Valady. La Maison du Mieux-être fête ses 5 ans avec quatre jours d’animation

La Maison du Mieux-être située près de Bramarigues sur les hauteurs de Marcillac (hameau Les Parets), fête ses 5 ans d’existence. Depuis son ouverture en 2018, différents praticiens y proposent des soins individuels (réflexologie, hypnose, massage), des ateliers, des cours collectifs (yoga qi gong), des stages, des conférences.

Des ateliers à petit prix

Pour fêter cet anniversaire et faire connaître la maison à un plus large public, Laurence Causse et son équipe proposent quatre journées "A la découverte du mieux-être", du 8 au 11 mars prochains. Plus d’une quinzaine d’ateliers seront animés par divers d’intervenants qui souhaitent "faire découvrir que l’on peut soigner autrement".

Leur volonté est de proposer ces ateliers à un petit prix (10 € par personne et par atelier). Mercredi 8 mars, ce sera la journée de la femme et 5 ateliers collectifs lui seront dédiés : relaxation, qi gong, automassage, sonothérapie et soins énergétiques collectifs. Le lendemain, jeudi 9 mars, une conférence en lithothérapie, "guérison des blessures du féminin grâce aux cristaux", complétera ce programme.

Vendredi 10 mars, les ateliers seront très variés : questionnement sur l’alimentation, création de sa trousse familiale grâce aux huiles essentielles, automassage énergisant…

Samedi 11 mars, des moments de "relaxologie" permettront de "découvrir les bienfaits de cette technique pour détendre le corps, le cœur et l’esprit". Un atelier parent/enfant de relaxation ludique sera également ouvert aux 6-11 ans.

L’après-midi débutera par un questionnement sur le concept de "l’enfant intérieur", et se terminera avec un atelier sur le thème de la rencontre avec son "féminin sacré".

Toutes les informations et les modalités de réservation pour cette opération sont disponibles sur le site internet : causselaurence.wixsite.com/maisondumieuxetre/les-evenements