Broquiès. L’ASB en quart de finale de Coupe

Ce dimanche, les joueurs de l’AS Broquiès jouaient les 8e de Coupe de l’essor contre l’équipe de Lacroix-Barrez.

Le match débutait de la meilleure des manières pour les locaux qui, accompagnés de très fortes rafales de vent jouaient dans le camp adverse en marquant rapidement dès la première minute par Gaëtan, puis sur corner par Thibault autour de la 10e minute.

à La demi-heure de jeu, une magnifique action collective des Broquièsois amenait le troisième but par Julien. Gaëtan inscrivait dans la foulée le quatrième but face à des adversaires qui ont eu du mal à sortir de leur camp et toujours avec un vent terrible contre eux. Mi-temps sur le score de 4-0. La seconde mi-temps était tout aussi à l’avantage des locaux qui ont profité de la fatigue adverse pour réaliser des contres très rapides et marquer 4 autres buts par Clément et Julien trois fois. Victoire finale 8-0. Dimanche, à Broquiès, à 15 h match contre Saint-Sernin–Saint-Juery.