Laguiole. Le Gaec Anglars du Cayrol sera au festival des Bœufs gras de Pâques

Les représentants de l’association "Laguiole Expo", organisatrice du festival des Bœufs gras de Pâques, et la coopérative CELIA, sont allés récemment à la rencontre d’un éleveur participant à l’événement qui se déroulera à Laguiole le week-end du 18 et 19 mars. En 2001, Laurent Gasq et son épouse Muriel, se sont associés à Lucien Gasq (le papa installé depuis 1976), pour former le Gaec Anglars, sur la commune du Cayrol.

Le cheptel de l’exploitation est de 80 vaches mères, 2/3 croisées Charolais et 1/3 de race Aubrac, dont une partie en renouvellement avec une douzaine de génisses, une douzaine de Fleur d’Aubrac et quelques bœufs fermiers Aubrac sont engraissés chaque année. Le Gaec participe depuis 2002 au festival des Bœufs gras de Pâques. Il fut deux fois récompensé avec une Fleur d’Aubrac. "Le festival permet la valorisation des animaux. Il a beaucoup aidé à faire connaître l’élevage et les techniciens de Celia nous ont permis de progresser" souligne Laurent. Les animaux sont nourris par des aliments complets qu’il faut acheter car l’exploitation ne cultive pas de céréales, "un surcoût important cette année, souhaitons une plus value à la vente" précise Lucien.

Les exploitants sont naisseurs engraisseurs. "L’engraissement se fait sur une durée plus longue et variable suivant les bêtes, car toutes ne réagissent pas pareil, alors on observe et on s’adapte" précise Laurent.

Le jeune apprenti de 18 ans, Jules Laurans, étudiant au lycée La Roque, est tout au temps passionné que ses instructeurs.