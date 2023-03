Calmont. Les "Bons Vivants" au Carnaval de Nice

47 adhérents du club des Bon-Vivants de Calmont ont passé quatre jours à Nice pour y découvrir le Carnaval et à Menton pour participer à la Fête du citron, selon le programme établi par l’agence Ruban Bleu Voyages. À l’aller, un arrêt à la parfumerie Fragonard de Grasse a permis à chacun d’élaborer son propre parfum à base d’extrait de narcisses (provenant essentiellement de l’Aubrac). À Nice, logés dans un hôtel à proximité de la place Masséna où se déroulaient les festivités du Carnaval, le premier soir, tous les participants ont découvert le corso carnavalesque illuminé, célébrant le 150e anniversaire de ce carnaval. Le lendemain, le groupe s’est rendu sur la corniche dominant la baie des Anges et dans le vieux Nice, à la découverte de la confiserie Florian, de la cathédrale, etc. La Bataille des Fleurs de l’après-midi a été aussi un beau moment d’émerveillement, avant d’aller tenter sa chance au Casino. Le jour suivant était consacré à la découverte des magnifiques points de vue de la moyenne corniche avant de rejoindre Monaco, déambuler dans la ville et les jardins Saint-Martin et d’assister à la relève de la garde princière. Puis, direction vers Menton : parcours découverte de cette ville et surtout des jardins Biovès décorés de magnifiques sculptures géantes réalisées avec des milliers d’agrumes (oranges et citrons). Le soir, le corso illuminé suivi d’un spectacle de drones a été un enchantement pour tous. Sur le chemin du retour, le dernier jour, accueil dans une forcerie de mimosas (en pleine floraison), entreprise familiale à l’activité orientée vers la culture de cet arbuste ainsi que celle de l’eucalyptus. Un bouquet de mimosas offert à chacun a permis de prolonger le souvenir de ce voyage particulièrement riche en couleurs.