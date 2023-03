Saint-Saturnin-de-Lenne. L’université Inter-Ages en visite

L’université Inter-Ages de Haute Auvergne a organisé une journée découverte de la région, ce vendredi 24 février. Ainsi, après avoir visité Saint-Geniez-d’Olt, une trentaine de voyageurs venus d’Aurillac, est arrivée, en fin de matinée (11 h), sous la pluie et la neige, pour visiter l’église de Saint-Saturnin-de-Lenne.

Annie et Marité les ont accueillis. à la vue de l’église, trois points les interpellent : pourquoi un tel édifice ici ? en grès rose ? Et ce clocher si particulier ? En racontant l’histoire de ce joyau du XIIe siècle, les deux guides du jour répondent à ces trois questions et à bien d’autres sur les qualités architecturales et les sculptures remarquables. Ensuite, profitant d’une éclaircie, chaque visiteur s’empresse d’observer attentivement les modillons, les plaques et les chapiteaux… Sans oublier de les photographier. Après le repas, les voyageurs devaient découvrir Vimenet.